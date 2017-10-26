Düzce’de hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesi ile birlikte Bolu Dağı’nda sis hakim oldu. Dün gece başlayan yağışla birlikte oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü.Yağmur nedeniyle kayganlaşan yol için yetkililer sürücülerin daha dikkatli seyretmelerini ve trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Bolu Dağı’nda yağmur ve sis etkili oluyor
26.10.2017 - 12:21 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı’nda sabah saatlerinde yağmur ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü.
Etiketler : Bolu Dağı,yağmur ve sis etkili,
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