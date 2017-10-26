Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesi ile birlikte Bolu Dağı’nda sis hakim oldu. Dün gece başlayan yağışla birlikte oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü.Yağmur nedeniyle kayganlaşan yol için yetkililer sürücülerin daha dikkatli seyretmelerini ve trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.