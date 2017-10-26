Konya'nın Karapınar ilçesindeki irili  ufaklı yaklaşık 100 obruğun bulunduğu bölgede, ikisi son 2 ayda olmak üzere bir  yılda 9 yeni obruk oluştu.Yeraltında zamanla eriyen kalker taşlarının boşluk oluşturması ve  zeminin çökmesiyle, tarım arazileri ve yerleşim merkezlerine yakın alanlarda  ortaya çıkan obruklar, bölgede yaşayanları endişelendiriyor.Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve  Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Karapınar'ın Türkiye'de en fazla obruk oluşan  bölgelerden biri olduğunu söyledi.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Büyük Karakuyu mevkisinde eylül ayı  sonunda oluşan obruğa ilişkin bilgi veren Arık, bu alanda 2014 yılında ilk  belirtilerin gözlendiğini, toprakta yaklaşık yarım metrelik çöküntü oluştuğunu  belirtti.Alanın 3 yıl boyunca bu şekilde kalmasının ardından eylül ayında  zeminin bir anda çöktüğünü anlatan Arık, "Yöreye baktığımızda bir yılda yörede 9  tane obruk oluşumu var. Dolayısıyla bu obruk oluşumları sıklaşmaya başladı. Şu  obruğun üzerinde eviniz olsa, evinizi yutardı herhalde. O yüzden tehlike arz  ediyor. Çünkü hemen yakınında da yerleşim alanları var." ifadelerini kullandı.Bölgede çok sayıda irili ufaklı obruk bulunduğunu dile getiren Arık,  "Obruklardan bazıları köylerin içerisinde ortaya çıkmış durumda. Oluşmaya devam  ediyor. Ancak bazı tedbirlerle obruk riski azaltılabilir." dedi.

"TARLALARDA, YERLEŞİM ALANLARINDA OLUŞUYOR"

Arık, obruğa neden doğal jeolojik faktörlerin değiştirilmesinin mümkün  olmadığını ancak değiştirilebilir faktörler üzerinde durulması gerektiğini  vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öncelikle buradaki obrukların nedenlerini tespit edip, önlem almak  gerekiyor. Son yıllarda özellikle 2000’li yıllardan sonra bu konuda farkındalık  arttı. Şu anda yılda 5-10 obruk oluşmaya devam ediyor. Bu denli artmasının temel  nedeni olarak hem kuraklığı hem de artan yeraltı suyu kullanımını görüyoruz.  Yeraltı suyu geçmişte daha yüksek kottayken, obruklar yüksek yerlerde, tepelerde  görülüyordu. Şu anda tarlalarda, yerleşim alanlarında oluşuyor. O nedenle bölgede  yaşayanlar için bir risk olarak görülmeye başlandı. Alınması gereken en önemli  tedbir, bu havza içerisinde açılmış yaklaşık 100 bin kaçak kuyunun denetiminin  sağlanmasıdır."

Bölgede mısır ve yonca gibi çok su isteyen bitkilerin yetiştirilmemesi  gerektiğine işaret eden Arık, "Jeolojiyi, doğal şartları değiştiremezsiniz ama su  kullanımını kontrol edebilirsiniz. Bizim  de yaklaşımımız o yönde. Yöredeki çok  su tüketen bitkilerin üretiminden vazgeçilecek bir teşvik modeli geliştirilir,  havza bazında daha az su tüketen bitkilerin üretimi teşvik edilirse, su kullanımı  biraz daha azalacaktır. Dolayısıyla uzun vadede kazanan bu yöre olacaktır." diye  konuştu.

"BURASI ÖNCEDEN KÜÇÜK BİR ÇUKURDU"

Büyük Karakuyu mevkisinde yaşayan Erol Yardımcı, 23 Eylül'de evinin  yakınında oluşan obruğa ilişkin şunları anlattı:

"Burası önceden küçük bir çukurdu. Sonrasında obruk meydana geldi. Biz  devamlı buradan gelip geçeriz. Bir gün geldik baktık, büyük bir obruk. Önce  küçüktü, sonradan büyüdü. Burada hala obruklar oluşuyor. Yetkililere haber  verdik. Ne yapacaklar bilmiyoruz ama şu anda endişeliyiz. Akşam yatıyoruz, sabah  bir obrukla uyanıyoruz."

Öte yandan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)  Konya Müdürlüğünce, bölgede obruk riskini tetikleyen etkenlerin araştırılması  amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, vatandaşların ve zirai  faaliyetlerin obruk oluşumundan etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması  planlanıyor.