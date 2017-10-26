Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce'nin Akçakoca ilçesi ile Sakarya'nın Kocaali ilçesini birbirine bağlayan yolda Kalkın köyü mevkiinde sabah saatlerinde seyir halindeki bir araç alev aldı. İbrahim Demirci'ye ait 77 DD 698 plakalı ticari aracın motor bölümünden dumanlar yükseldi. Demirci, aracını hemen yol kenarına çekerek Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bir anda alev topuna dönen araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.