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Son Dakika! TEM'de şüpheli bir kamyon durduruldu! Olay yerine ekipler sevk edildi
26.10.2017 - 12:46 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu'nda polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kamyonu Avcılar gişelerde durdurarak şoförünü gözaltına alındı. Kamyonun ne taşıdığı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, olay yerine çok sayıda takviye ekip istendi.
Etiketler : TEM Otoyolu,avcılar,gözaltı,
514510 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514510.aspx
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