Tekirdağ Saray’da içinde 7 kişiyle birlikte sele kapılan araç, suların çekilmesiyle ortaya çıktı. 1 askerin şehit olduğu olayın ardından zırhlı personel taşıyıcı araç, askeri vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerindeki askeri görevliler ve dalgıçlar, zırhlı araca ait malzemeleri ve eşyaları da sel sularından topladı.
Tekirdağ’da sele kapılan askeri zırhlı araç çıkarıldı
26.10.2017 - 13:48 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sağanak yağış sonucu derede sele kapılan askeri zırhlı taşıyıcı araç bulunduğu yerden çıkarıldı.
Etiketler : Tekirdağ,
514527 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514527.aspx
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