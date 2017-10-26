Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Saray’da içinde 7 kişiyle birlikte sele kapılan araç, suların çekilmesiyle ortaya çıktı. 1 askerin şehit olduğu olayın ardından zırhlı personel taşıyıcı araç, askeri vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerindeki askeri görevliler ve dalgıçlar, zırhlı araca ait malzemeleri ve eşyaları da sel sularından topladı.