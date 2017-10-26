Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Jandarma Komutanlığına gelen İ.T., Ilıcaksu Mahallesi yakınlarındaki Karakütük Mevkii'nde define aramak için Kaçak kazı yaptıkları sırada 2 arkadaşının kayanın altında kaldığını bildirdi.Bu ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kayanın altında kalan Ramazan Akgüneş (47) ve Yahya Erkul'un (39) hayatını kaybettiğini belirledi. Büyük kaya parçasının altında kalanların cesetlerinin çıkartılması için olay yerine gelen afad ekipleri çalışma yaptı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Akgüneş ve Erkul'un cesetleri çıkartılarak Domaniç Devlet Hastanesi Morguna gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede, krikoyla kaldırdıktan sonra kazı yaptıkları sırada kayanın üzerlerine düşmesi sonucu iki arkadaşın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.