Ankara Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi  ekipleri, yasa dışı yollardan İran'dan getirdiği kobra zehrini satmaya çalışan  zanlıyı suçüstü yakaladı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü  Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri,  İran'da labortuvar ortamında  imal edilen kobra zehrini yasa dışı yollardan İstanbul’a getirdiğini  belirledikleri Ahmet K'yi takibe aldı.İstanbul’daki iki özel hastanede kobra zehrini analiz ettirerek yüzde  100 saf olduğunu onaylatan Ahmet K, irtibat kurduğu iki doktordan tüp başına 700  bin dolar istedi ancak teklif edilen 100 bin doları az bularak anlaşmadan  vazgeçti.

Takip ettikleri Ahmet K. ile Ankara'ya gelmesinin ardından alıcı gibi  davranarak irtibata geçen kaçakçılık ekipleri, pazarlık yaparak 3 tüp için 2  milyon dolar karşılığında anlaştı.AVM'nin otoparkındaki alışveriş sırasında zanlı suçüstü yakalandı,  yanındaki 3 tüp ile aracındaki 15 tüpte bulunan 0,8 litre kobra  zehrine el  konuldu.Kobra zehrinin piyasa fiyatının yaklaşık 12,5 milyon dolar olduğu  kaydedildi.Ahmet K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın  derinleştirilerek devam edeceği, şüphelinin yurt içindeki irtibatlarının mercek  altına alınacağı öğrenildi.

KİMYASAL SİLAHTAN KOZMETİĞE, SAĞLIKTAN SPORA KADAR BİRÇOK ALANDA  KULLANILIYOR

Kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve  kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu  belirtilen kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek  tesire sahip bulunduğu ve Türkiye’de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir  litre civarında olduğu kaydedildi.Daha önce Trabzon, Tokat  ve Niğde’de düzenlenen operasyonlarda da  değişik miktarlarda kobra zehri ele geçirilmişti.