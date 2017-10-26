Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da sorunsuz bir kış geçirmek için hazırlıklar aralıksız sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe belediyesini Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) bir araya getirerek kış ile mücadele toplantısı gerçekleştirdi.İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı başkanlığındaki toplantıya İBB’nin ilgili birimlerinin yanı sıra 39 ilçe belediyesinin üst düzey temsilcileri katıldı. Toplantıda kış aylarında yapılacak çalışmalar ele alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin kış şartları ile mücadele kapsamındaki beklenti ve önerileri sunuldu.

TÜM ÇALIŞMALAR AKOM’DAN KOORDİNE EDİLECEK

Kışla mücadele çalışmaları AKOM koordinasyonunda yürütülecek. Araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM’dan takip edilecek, gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek.

Sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar için toplama merkezleri planlandı. Zabıta, polis ve ambulanslar ile toplanan vatandaşlar sağlık kontrollerinin ardından misafir edilecekler. İlçe Belediyeleri kendi bölgelerinde tespit ettikleri evsiz vatandaşları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanelerine getirecekler.

145 BIÇAKLI TRAKTÖR KÖYLERİN HİZMETİNE VERİLECEK

Toplantıda kış aylarında olması muhtemel kar-buz ve göllenme ile mücadele çalışmaları ele alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kış hazırlıkları ile ilgili bilgi veren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, bin 347 araç ve iş makinesi 7 bin personel ile kışla mücadele çalışmaları yapılacağını belirtti. İstanbul’da 7 bin 373 kilometrelik güzergah ağında 363 müdahale noktasıyla kışa hazır olunduğu kaydedildi.

Köy içi yollarda kullanılmak üzere muhtarlıklara 145 adet kar kürüme bıçağı takılmış şoförlü traktörler verilecek. 6 adet Kar Kaplanı otoyollar ve gerektiğinde Havalimanı kür küreme çalışmalarına destek verecek.

48 KURTARICI ÇEKİCİ 24 SAAT GÖREV YAPACAK

Araç kazaları ve kaymalar nedeniyle kapanan trafiğe müdahale etmek için 48 adet çekici vinç, Anadolu ve Avrupa Yakasının kritik noktalarında 24 saat hazır bekletilecek. Metrobüs güzergahında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 31 kışla mücadele aracı görev yapacak.

Kışla mücadele kapsamında 43 kritik noktaya BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) kuruldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları için 15 BEUS sistemi ve trafik kontrol kameraları kullanıma hazır hale getirilirken ek önlemler de alındı. İstanbul genelinde kritik noktalara ise tuz torbaları (10 bin ton) bırakılacak.