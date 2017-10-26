Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da 4 yaşındaki çocuk çorabın boğazına dolanması sonucu nefessiz kaldı. Olay, merkez Sanayi Mahallesi Hacı Ağa Çelik Camii yanındaki bir evde meydana geldi. 4 yaşındaki Muhammet Emin D., evde oynarken annesine ait ince çorabı boğazına doladı. Daha sonra çorabı çözemeyen minik küçük çocuk, nefessiz kalarak bayıldı. Oğlunu yerde baygın bir şekilde bulan anne Fatoş D., hemen boğazındaki çorabı çözerken, evde bulunan hemşire teyze ise ilk müdahaleyi yaparak yeğenini kurtardı.

Ailenin haber verdiği sağlık ekipleri, ambulansla küçük çocuğu Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne Acil Servisine kaldırdı. Solunum desteği verilen çocuğun ambulansta uyandığı öğrenildi. Küçük çocuğun bir süre hastanede gözetim altında tutulacağı ve solunum desteği verileceği bildirildi.