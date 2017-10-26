Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'da üretilen dünyaca ünlü inciri özel bir yöntemle kurutup "incir cipsi" üreten girişimci kadın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde verilecek resepsiyona davet edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vereceği resepsiyona davet edilenler arasında, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde inciri farklı şekilde kurutarak elde ettiği ve "incir cipsi" adını verdiği ürünle başarılı bir girişimcilik örneği sergileyen Semra Ünal ve İstanbul Üniversitesinde okuyan 22 yaşındaki kızı Gizem Ünal da yer aldı.

"40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi"

Davet edilmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ünal, kızıyla birlikte yaptığı iş nedeniyle toplumun her kesiminden tebrik mesajı aldığını söyledi.

Kedilerine gösterilen ilgi karşısında şaşırdığını gizlemeyen Semra Ünal, şöyle konuştu:

"Böyle olacağını hiç beklemiyordum. 40 yıl düşünsem Cumhurbaşkanımızın davetlisi olacağım aklıma gelmezdi. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir duygu onunla aynı ortamda olmak ve onunla konuşmak. Davetlilere baktım. Hepsi birbirinden o kadar çok değerli ki. Onların arasında yer almak benim için çok büyük mutluluk. Bazen bir belediye başkanına bile ulaşmak güçken, biz direkt Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Sonuçta ben kendi halimde burada çalışan bir çiftçiydim. İşin buralara varacağını hiç beklemiyordum. Burada kendi köyümün de adını herkese duyurmak beni ayrı bir şekilde onurlandırıyor."

Ünal, incir cipsi üretimini bu yıl bitirdiklerini, şimdilerde "cennet elması" kurutmaya başladıklarını da sözlerine ekledi.

Ali Ünal da eşinin başarısından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bir kadının neler başarabileceğine eşinin iyi bir örnek olduğunu aktaran Ünal, "Buraya kadar geleceğini hiç tahmin edemiyordum. Ben, ne olursa olsun hep eşimin arkasında oldum, olmaya da devam edeceğim. İnanıyorum ki eşim çok daha başarılı işlere imza atacaktır." şeklinde konuştu.