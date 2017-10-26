Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ve Honaz ilçelerinde geçen Salı günü uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında narkotik köpeği 'Evlat'ın da kullanıldığı aramalarda 4 kilo esrar ile 26 gram eroin ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.