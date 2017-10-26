Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ereğli-Devrek karayolu Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Onur A. yönetimindeki 67 TD 911 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti, 28 yaşındaki Bilal G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.Kazada, araçtan fırlayan Onur A. ile diğer araç sürücüsü Bilal G., eşi Şaziye ve çocukları Hayal G. yaralandı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Onur A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada kaza anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

