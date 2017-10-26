Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün akademisyen M.T. ile okutman B.D. gözaltına alındı. Emniyette gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. bugün çıkarıldıkları mahkemece 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, okutman B.D.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Isparta'da bir akademisyen tutuklandı
26.10.2017 - 18:59 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ soruşturması kapsamında Isparta gözaltına alınan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde(SDÜ) görevli 2 akademisyen biri tutuklandı.
Etiketler : fetö,ısparta,akademisyen,
514602 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514602.aspx
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