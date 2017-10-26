Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün akademisyen M.T. ile okutman B.D. gözaltına alındı. Emniyette gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. bugün çıkarıldıkları mahkemece 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, okutman B.D.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.