Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevliyken "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan açığa alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan S.D, polis merkezine giderek teslim oldu. Soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheli, ifadesinin ardından Edirne Adliyesine getirildi. Savcılıkta da ifade veren S.D, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



- Olay

Bir hafta önce polis ekipleri bir evde baskın düzenlemiş, operasyonda 10 kilo 570 gram esrar ele geçirilmişti. Olayla ilgili evde bulunan bir şüpheli tutuklanmıştı.

Sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, G.G. ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevliyken "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan açığa alınan S.D'nin ellerindeki poşetlerle eve girdiklerini tespit etmişti.