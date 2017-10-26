Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Dereli ilçesi Pınarlar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada midibüsteki 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Dereli Devlet Hastanesi ve Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Midibüstekilerin yurt dışında faaliyet gösteren Türk acentelerin temsilcileri olduğu ve gezi amacıyla Kümbet Yaylası'ndan Kuzalan mevkisine gittikleri öğrenildi.