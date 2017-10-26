Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Dereli ilçesi Pınarlar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada midibüsteki 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Dereli Devlet Hastanesi ve Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Midibüstekilerin yurt dışında faaliyet gösteren Türk acentelerin temsilcileri olduğu ve gezi amacıyla Kümbet Yaylası'ndan Kuzalan mevkisine gittikleri öğrenildi.
Giresun'da midibüs devrildi, 16 yaralı var
26.10.2017 - 19:25 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 19:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun'da acente temsilcilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Etiketler : giresun,haberler,kaza,
514605 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514605.aspx
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