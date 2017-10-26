Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,  kent merkezi ve bazı ilçelerde nitelikli hırsızlık yaptığı belirlenen kişilerin  yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, istihbarat çalışması ile fiziki ve teknik takipler sonucu  Aziziye ilçesi Üçköse Mahallesi'nde hırsızlık yapılacağı bilgisini aldı. Şüphelileri takibe alan ekipler, bu kişilerin kullandığı otomobili  Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde çaldıkları hayvanları bıraktıkları bir ahırın  önünde terk edilmiş olarak buldu. Yapılan aramada, aracın bagaj kısmına konulmuş bir buzağı bulan  ekipler, şaşkınlık yaşadı.

Ahırı kontrol eden ekipler, kent merkezi ve bazı ilçelerde daha önce  meydana gelen hırsızlık olaylarında çalındığı anlaşılan çok sayıda büyükbaş  hayvan ele geçirdi. Araştırmalar sonucu olaylarla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına  alınan 8 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon sonucu ele geçirilen çalıntı hayvanlar ise sahiplerine  teslim edildi.