Hasanbey Mahalllesi'ndeki bir markete alışveriş için gelen 2 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle market sahibi A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine market sahibi A.K, tabancayla ateş ederek S.D. ve A.Y'yi yaraladı.
Olay yerine çağırılan 112 acil servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. A.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gümüşhane'de silahlı kavga: 2 yaralı
26.10.2017 - 21:29 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 21:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümüşhane'de bir markette çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Hasanbey Mahalllesi'ndeki bir markete alışveriş için gelen 2 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle market sahibi A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine market sahibi A.K, tabancayla ateş ederek S.D. ve A.Y'yi yaraladı.
Etiketler : GÜMÜŞHANE,silahlı kavga,haberler,
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