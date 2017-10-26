Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasanbey Mahalllesi'ndeki bir markete alışveriş için gelen 2 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle market sahibi A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine market sahibi A.K, tabancayla ateş ederek S.D. ve A.Y'yi yaraladı.

Olay yerine çağırılan 112 acil servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. A.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.