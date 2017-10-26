Başkent'te, ağabeyinin silahla oynarken yanlışlıkla  vurduğu çocuk yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Mamak Peyami Sefa Mahallesi 334. Sokak'taki bir  apartmanda ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki E.A, evde babasının silahıyla oynamaya  başladı. Bu sırada tetiğe dokunan E.A, silahın patlaması sonucu yanlışlıkla  yanında bulunan 12 yaşındaki kız kardeşi Z.A'yı vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.A'nın hayatını  kaybettiğini belirledi. E.A'yı gözaltına alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde  bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.