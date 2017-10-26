Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, terminalin arka kısmında bulunan bankta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Harun Nehir (38) olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirledi. Nehir'in cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İnceleme yapan polis ekipleri, cesedin yanında iki adet boş kolonya şişesi buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.