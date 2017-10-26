Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDGH adına eyleme karışan 3 hücre üyesi, güvenlik güçlerince 18 Ekim Çarşamba günü Avcılar'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. PKK'nın gençlik yapılanmasına mensup 3 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 