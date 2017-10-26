Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görme engelli yolcuların seyahatleri sırasında daha rahat edebilmeleri için çalışma başlatan THY, bu özel yolcuların biniş kartlarını kabartmalı olarak Braille alfabesiyle basmaya başladı. Bugün itibariyle başlatılan uygulamayı, Türk Hava Yolları’nın Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu. Sosyal medya hesabı Twitter’dan konuya ilişkin açıklama yapan Ekşi, görme engellilere yönelik başlatılan yeni uygulamayı, “Atatürk Havalimanı dış hatlarda açtığımız özel check-in kontuarında görme engelliler için Boarding kartı Braille alfabesi ile basıyoruz” ifadeleriyle duyurdu.

UÇUŞLA İLGİLİ HER BİLGİ KABARTMALI OLARAK BASILACAK

Bugünden itibaren seyahat edecek görme engelli yolcular, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı Özel Hizmet Check-in noktasından Braille alfabesiyle kabartmalı olarak hazırlanan biletlerini temin edebilecek. Bilet üzerinde yolcuların ad ve soyadı, uçağın saat kaçta olduğu, uçağın uçuş numarası, uçuş gerçekleştirileceği kapı ve yolcunun koltuk numarası gibi bilgiler kabartmalı olarak belirtilecek. Bu şekilde görme engelli yolcular uçuşlarını daha rahat ve sorunsuz geçirme imkanına kavuşacak.