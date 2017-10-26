Edinilen bilgiye göre, Z.E., idaresindeki 02 KE 051 plakalı Otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta Adıyaman Karayolu 5.kilometresinde takla attı. Takla atan otomobil sürücüsü Z.E.,(26) ile otomibilde bulunan K.S., (21) yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı
26.10.2017 - 23:06 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Etiketler : adıyaman,adıyaman kaza,trafik kazası,haberler,
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