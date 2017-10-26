Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Zağarlı Mahallesi'nde, Ali Özekici (59) park halindeki 01 KL 322 plakalı aracının içerisindeyken bir kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Başına saçma isabet etmesi sonucu yaralanan Özekici, mahalledeki yakınlarının yardımıyla kendi aracıyla özel bir hasteneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, Özekici'nin aracında inceleme yaparak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve kaçan Harun D'yi arama çalışmaları başlattı.