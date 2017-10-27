Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Büyük Hüseyinbey Mahallesi Sivas Caddesinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre F. İ. (20) yönetimindeki otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir araçlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü F. İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bilinci kapalı bir şekilde otomobilden çıkarılan yaralı sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polisin ekiplerinin inceleme başlattığı olayda, kazaya sebebiyet veren otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.