Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 02.30 sıralarında Kavacık Acarkent Sitelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çatışma çıktı. Çatışmada birçok kişi yaralandı. Yaşananlar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.