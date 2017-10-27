Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis Akademisinde görevli öğretim üyelerince hazırlanan “Suriyeli Sığınmacılara Dair Tehdit Algısı: Ön Yargılar ve Gerçekler” başlıklı rapor yayımlandı. Raporda savaş ve olağanüstü şartlar sebebiyle ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli sayısının 3 milyonu aştığı belirtilerek bu büyüklükteki bir göçmen-sığınmacı nüfusun Türkiye’ye gelmesiyle birtakım meselelerin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğuna işaret edildi. Suriyelilerle ilgili yalan ve yanlış bilgilerin toplumun gündemine sürekli sunulmasının insanların hem yanlış bilgi sahibi olmalarına hem de şiddet ve zulümden kaçarak Türkiye’ye sığınan masum insanlara karşı nefret duygusu geliştirilmesine zemin hazırladığı aktarılan raporda, Ankara’da 400 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anketlerden ve ilgili kurumların istatistiksel raporlarından elde edilen verilerin, Suriyelilerle ilgili önyargıların deneyimlerden ve gerçek hayattan bir hayli uzak olduğunu gösterdiği ifade edildi. Rapora göre, ankete katılanların yüzde 87’si “Suriyeliler geldikten sonra işsizlikte artış oldu” ifadesine katıldığını ifade etti ancak Ankara’daki işsizlik oranı 2010’da yüzde 12,11, geçen yıl ise yüzde 11,4 oldu. Suriyeli sayısı yıllar itibarıyla artış gösterirken geçen yıl kayıtlara geçen işsizlik oranının 2011’den düşük olması “Suriyelilerin işsizliğe sebep olduğu” iddiasının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.



SOSYAL YARDIMLAR AZALMADI

Araştırmada “Suriyelilerin ülkemize gelmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik sosyal yardımlarda azalma yaşandığı” iddiasına katılanların oranı yüzde 70’i buldu. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılan devlet yardımlarının toplam miktarı yıl bazında azalmadı, tam tersine artış gösterdi. 2010’da yardım ve maaş alan kişi sayısı 10 milyon 510 binden, 2016 yılı itibariyle 12 milyon 498 bine ulaştı.



EKONOMİYE KATKI

Rapora göre, Suriyeliler devletten ve vatandaşlardan sadece yardım alan kişiler değil ve Türkiye ekonomisine önemli ölçülerde katkıda bulunuyor. Son 3 yıllık dönemde Türkiye’de en çok kurulan şirket tipi olan limited şirketler bazında en çok şirket kuran yabancı yatırımcıların Suriyeliler olduğu görüldü. Verilere göre, geçen yıl Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli toplam şirket sayısı 4 bin 793. Suriyelilerin ortak oldukları toplam şirket sayısı bin 764, ortak oldukları şirketlerin toplam sermaye tutarı ise 272 milyon 941 bin lira.

Asayiş olaylarının sadece yüzde 1,32’si Suriyelilerden…

Ankete katılanların en yoğun şekilde paylaştıkları konu başlığı ise asayişle ilgili kaygılar oldu. Ceza ve İnfaz Kurumunun 2015 verileri bu kaygıların da yersiz olduğunu ortaya koydu. Türkiye’de 2015’te TCK ve bazı özel kanunlar kapsamında mahkûmiyet alan bütün şahısların yalnızca yüzde 0,59’u Suriyelileri de içeren yabancı uyruklu kişilerden oluştu. İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye’deki toplam asayiş olaylarına oranı yüzde 1,32 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu asayiş olaylarının büyük bir kısmı ise kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan kaynaklandı.