Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrika ülkelerinden 1500’lü yıllardan itibaren tarım işçiliği ve askerlik gibi çeşitli sebeplerle Anadolu’ya gelen siyahi göçmenlerin torunları, sayıları azalsa da Ege’nin muhtelif şehirlerinde hayatlarını sürdürüyor. Zaman içerisinde “Afro-Türkler” olarak anılmaya başlayan Afrika kökenliler “siyahi rengi” korusa da geçen süreçte tipik bir Türk ailesi gibi oldular. Afrika kökenli İzmirlilerin ilk göze çarpan özellikleri ise giyimleri oluyor. Siyah tenli kadınlar, başörtüleri ve şalvarları ile dikkat çekiyor, sohbete başlayınca da dudaklarından Ege şivesiyle ifadeler dökülüveriyor. Afro-Türklerin mutfaklarında da Anadolu’ya özgü lezzetler pişiyor. Ege’de zaman zaman “siyah-beyaz” aşklar da yaşanmış, melez torunlar dünyaya gelmiş. Afro-Türkler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şakir Doğuluer, “Türkiye’de 20-25 bin civarında Afro-Türk olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar bazen Türk olduğumuza inanmıyorlar. Nüfus cüzdanımı görmek, fotoğraf çektirmek isteyenler, İngilizce konuşanlar oluyor. Atalarımızın bazıları Çanakkale’de savaşa katılmış. Burası bizim vatanımız, bu vatanda biz de varız” diyor. AA