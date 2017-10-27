Kaza, saat 06.30 sıralarında 15 Temmuz şehitler Köprüsü Anadolu’ya geçiş tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı şehitler köprüsünde kaza meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından çevredeki yakın hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza yapan araçların çekilmesiyle kapanan 2 şerit tekrar trafiğe açıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kaza
27.10.2017 - 07:38 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 07:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu geçişi tarafında kaza meydana geldi. Kaza sonrası 2 şerit trafiğe kapanırken trafik durma noktasına geldi.
Kaza, saat 06.30 sıralarında 15 Temmuz şehitler Köprüsü Anadolu’ya geçiş tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı şehitler köprüsünde kaza meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından çevredeki yakın hastanelere kaldırıldı.
Etiketler : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü,kaza,
514709 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514709.aspx
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