Olay, 02.30 sıralarında Kavacık Acarkent Sitelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çatışma çıktı. Çatışmada birçok kişi yaralandı. Yaşananlar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.
Kavacık'ta silahlı çatışma
27.10.2017 - 08:01 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 08:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kavacık Acarkent sitelerinde silahlı çatışma meydana geldi. Yaşanan çatışmada birçok yaralı olduğu belirtildi.
Etiketler : kavacık,
514716 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514716.aspx
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