Bugün hava nasıl olacak? (27 Ekim Hava Durumu) Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2-5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı bulutlu 17 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 20 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyılarının yer yer çok bulutlu 25 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı 17 
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25 