Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik Kayseri kent merkezi, Ankara ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonda, 'ByLock' kullandığı tespit edilen A.D., A.K., A.S.K., A.O.O., A.A., M.I., G.K., Ö.B.K., T.G., O.U., R.R., R.K., Z.A., M.K. ve H.K. evlerinde gözaltına alınırken, ikametlerinde tespit edilemeyen M.Ş., Z.K., N.A. ve O.C.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.