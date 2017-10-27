Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentin kuzey doğusunda sis daha etkili olurken, Edirne-Kırklareli karayolundaki sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu yerlerde ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, tarihi yapılarda sis güzel görüntüler oluşturdu. Selimiye Camisi'nin minarelerinin bazı bölümleri siste kayboldu.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini yitirmesi bekleniyor.