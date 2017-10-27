Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Av yasağının 1 Eylül’de kalkmasıyla birlikte tezgâhların şenlenmesini bekleyen vatandaşlar, tam tersi acı tablolarla karşılaştı. Çok küçük boylarda balık satılması tüketicileri üzüyor. Özellikle lüfer familyasının en küçük boyu olan çinekopun, bir boy büyüğü sarıkanat diye satılması herkesi isyan ettiriyor. Özellikle tezgâha düşen istavrit boyundaki kırlangıç balıkları tepki çekti. Normalde en düşüğünün 2-3 kg ağırlığında olması gereken Marmara’nın bu ihtişamlı balığı, 10-12 cm civarındaki boylarla satışa sunuldu. Sezon başında balık haline yapılan baskınlarda tonlarca balığa el konulurken aradan 2 ay geçmesine rağmen durumun değişmemesi, “Yasalar ne kadar caydırıcı?” sorusunu gündeme getirdi. İstanbul Kağıthane’de pazara giden ve ismini vermek istemeyen bir okurumuz, durumun vahametini şöyle anlattı: “Gözlerime inanamadım, 5 santimlik kasa kasa çinekop satılıyordu. Yanındaki istavritler bile ondan büyüktü, 8 santim civarındaydı. Şikâyet etmeme rağmen ne Su Ürünleri ne de Kağıthane Belediyesi zabıtası bu duruma müdahale etti. BİMER’e ve İBB Beyaz Masa’ya da fotoğraflarıyla birlikte ihbarda bulundum. Bir netice çıkmadı, pazardaki katliam satış aynen devam etti. Belediyeden bana gönderilen cevapta, balık halinde gerekli denetimleri yapıldığı ve herhangi bir sıkıntı görülmediği yazılıydı. Trajikomik bir cevaptı bu. Bu gidişle yakında bırakın yemeye, seyretmeye bile balık bulamayacağız.”

KANUNİ BOY LİMİTLERİ:

Hamsi 9 cm

Barbunya 13 cm

Lüfer 20 cm

Kalkan 40 cm

Lagos 45 cm

Tekir 11 cm

İstavrit 13 cm

Palamut 25 cm

Sardalya 11 cm

Mezgit 13 cm

Bakalyaro 25 cm

Kılıç balığı 125 cm

Levrek 25 cm