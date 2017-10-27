Edinilen bilgiye göre, Denizli’de bulunan bir tekstil fabrikasında doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen 37 işçi hastaneye kaldırıldı.
Tekstil fabrikasında doğalgaz sızıntısı: 37 işçi hastanelik oldu
27.10.2017 - 12:10 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mevkisi'ndeki, bir holdinge ait tekstil fabrikasında, doğalgaz dolumu sırasında meydana gelen sızıntıdan etkilenen 37 işçi, hastanelere kaldırıldı.
Etiketler : Denizli,hastane,doğalgaz,
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