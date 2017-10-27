Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkitelli'de bulunan Aykosan Sanayi Sitesi A4 blok içerisinde bulunan bir kağıt deposunda saat 13.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri çalışanları ve çevrede bulunan diğer vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. Yangına Başakşehir, İkitelli, Bağcılar ve Sultangazi ilçesine bağlı ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine İkitelli, Başakşehir, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.



ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

İtfaiyenin duman tahliyesi devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.