Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’de 18 yıl önce işlemiş olduğu bir cinayetten aranan ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Recep D. yakalandı. Recep D’nin Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Ovaazatlı Mahallesi'nde saklandığını tespit eden emniyet ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.