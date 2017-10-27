Balıkesir’de 18 yıl önce işlemiş olduğu bir cinayetten aranan ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Recep D. yakalandı. Recep D’nin Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Ovaazatlı Mahallesi'nde saklandığını tespit eden emniyet ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cinayet zanlısı 18 yıl sonra yakalandı
27.10.2017 - 15:22 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’de 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Bursa’da yakalandı.
Etiketler : Balıkesir,cinayet zanlısı,
514806 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514806.aspx
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