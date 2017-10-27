Bilindiği gibi bugün sabah saat 06.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada aynı araçta bulunan 2 polis memuru şehit düşmüştü.Konak yönünden Bornova istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 45 HA 1632 plakalı Otomobil, iddiaya göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırmış bunun üzerine 5 polis memurunun bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan polis memurları 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez şehit düşmüştü.Acı haberi alan Hakyimez’in ailesi İzmir’e gitti. Aslen Pirlibey Mahallesinden olan ailenin Nazilli’de ikamet ettiği öğrenilirken cenazenin Pirlibey Mahallesinde Cumartesi günü öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Nazilli’ye şehit ateşi düştü
27.10.2017 - 16:08 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de bu sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada yaşamını kaybeden 2 polis memurundan 24 yaşındaki Tolga Hakyimez’in Aydın’ın Nazilli İlçesinden olduğu öğrenildi. Acı haberi duyan aile cenazeyi almak için İzmir’e gitti. Adli Tıp Kurumundan alınan Tolga Hakyimez’in cenazesinin Nazilli’ye bağlı kırsal Pirlibey Mahallesi’nde toprağa verilecei öğrenildi.
Etiketler : Nazilli,izmir,Tolga Hakyimez,şehit,
514818 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514818.aspx
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