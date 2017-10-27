Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilindiği gibi bugün sabah saat 06.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada aynı araçta bulunan 2 polis memuru şehit düşmüştü.Konak yönünden Bornova istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 45 HA 1632 plakalı Otomobil, iddiaya göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırmış bunun üzerine 5 polis memurunun bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan polis memurları 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez şehit düşmüştü.Acı haberi alan Hakyimez’in ailesi İzmir’e gitti. Aslen Pirlibey Mahallesinden olan ailenin Nazilli’de ikamet ettiği öğrenilirken cenazenin Pirlibey Mahallesinde Cumartesi günü öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.