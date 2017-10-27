Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde Nevruz Sadak tarafından kurulan fabrikada, kentin yöresel lezzetlerinin yanı sıra "kadın eli değmiş" erişteler de üretiliyor.

Üretimini kadınların gerçekleştirdiği sade, domatesli, biberli başta olmak üzere birçok lezzete sahip erişteler, başta İtalya olmak üzere Avrupa'nın birçok bölgesine gönderiliyor.

Sadak, yaptığı açıklamada, Iğdır'ın bilinen eriştesini, işletmelerinde kadınların ellerinde işleyerek dünya pazarına sunduklarını söyledi.

Erişteleri yöresel usullülerle hazırladıklarını belirten Sadak, "Eriştenin tarladan sofraya gelen her aşamasında yöresel yöntemleri kullanıyoruz. Tarlada buğdayın ekiminden değirmende öğütülmesine, buradan hamur haline getirilmesi ve anne eli değmiş şekilde işlemesine kadar hepsinde yöreye özgü yöntemler kullanıyoruz, bu da ürünümüzü doğal kılıyor." diye konuştu.

Sadak, erişteye geleneksel lezzet kazandırılması için geçmişteki üretim aşamalarının gerçeştirildiğini vurgulayarak, "Eriştemizin eski alışık olduğumuz sadesini, fesleğenlisini, domateslisini, şekilli olmak üzere birçok çeşidini üretiyoruz. Üretim aşamasında özellikle Iğdır'da bu işi bilen, yıllarca tecrübe edinmiş, çalışan kadınlarımızın ellerinde üretiyor, doğal tadını alması için güneşte kurutuyor, daha sonra da fırınlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ERİŞTEMİZ ÖZELLİKLE İTALYAN MUTFAĞINDA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

Ürünlerin beğenildiğini anlatan Sadak, erişteleri önce Almanya'ya gönderdiklerini, bu ülkedeki firmalarının ürünleri başka ülkelere pazarladığını anlattı.

Sadak, "Eriştemiz özellikle İtalyan mutfağında ilgi görüyor ama bunun yanında orada yaşayan Türk soydaşlarımız da bu ürünümüzü tercih ediyor. Özellikle eski tadı bilen, o doğallığı tadan, o özlemi çeken birçok Türk soydaşımız bu ürünümüzü tüketiyor yani Iğdır'da üretilen erişteyi Alman, İtalyan ve Türk sofralarına sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Neslihan Sadak'ın kardeşi işletmeci Aslıhan Sadak da Avrupa'daki gıda sektörlerinin ihtiyaç ve gereksinimlerinden dolayı Türkiye'de doğal kaynaklı ürünlerden ham madde elde ederek Almanya’daki firmalarına gönderdiklerini belirterek, "Bu ürünlerimizi Almanya'da işleyerek dünya pazarına sunuyoruz. Iğdır'da aklınıza gelebilecek her ürünü işliyoruz. Bunun en önemlisi yöresel ürünlerimizden eriştemizdir." dedi.

Kentte üretilen erişte ve diğer yöresel ürünlerin Almanya ve İtalya'nın yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinde satışa sunulduğu belirtildi.