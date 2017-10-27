Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, film gibi operasyon, İstanbul Fatih’te meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Beyazıt’da bazı kanun kaçaklarının yasa dışı yollarla temin edilen nargile tütünü sattığını tespit etti.



Polisin 'hamal' ücreti 80 lira



Bunun üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin kaçak nargile tütünlerini gizledikleri yeri belirlemek için ilk olarak ekipten bir polisi Beyazıt’ta ‘hamal’ kılığına sokarak operasyonun ilk ayağını başlattı. Günlerce hamal kılığında yakın takip yapan polis, kaçakçılarla koliler halindeki kaçak nargile tütünlerini taşımak için günlük 80 liradan anlaşarak, tütünlerin saklandığı tarihi yapılardaki dehlizi belirledi. Üzerinde taşıdığı gizli kamerayla tarihi yapılardaki iş yerinin gizli dehlizine saklanan tütünlerin yerini deşifre eden ‘hamal’ polis, durumu amirlerine aktardı.



Gizli kamerayla dehliz keşfedildi



Yer tespitinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Polis ekipleri, gizli kamerayla da belirlenen işyerindeki dehlizde yaptığı çalışmalarda, piyasa değeri yaklaşık 100 bin lirayı bulan 800 kilo kaçak nargile tütününü ele geçirdi. Operasyon kapsamında iş yeri sahibi olduğu öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliye ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ kapsamında işlem başlatılarak para cezası verildi.

Öte yandan, film gibi operasyon, polisin üzerine taktığı kameralar tarafından görüntülendi.