Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. Polis ekipleri dün gece ring halinde devriye görevi yaparken 14022 Sokak girişinde siyah giyimli bir şahıs polisleri görünce kaçmaya başladı. Polis de şahsı kovalamaya başladı. Bu sırada şahıs elindeki siyah poşeti yere atıp kaçmaya devam etti. Zanlı kaçarak izini kaybettirirken polis yaptığı incelemede siyah poşet içinde 1 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait, mermi dolu şarjör ve poşet içinde 6 mermi ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Yıldız, zanlının yakalanması için müdürleri talimat verdi.

