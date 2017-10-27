Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. Polis ekipleri dün gece ring halinde devriye görevi yaparken 14022 Sokak girişinde siyah giyimli bir şahıs polisleri görünce kaçmaya başladı. Polis de şahsı kovalamaya başladı. Bu sırada şahıs elindeki siyah poşeti yere atıp kaçmaya devam etti. Zanlı kaçarak izini kaybettirirken polis yaptığı incelemede siyah poşet içinde 1 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait, mermi dolu şarjör ve poşet içinde 6 mermi ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Yıldız, zanlının yakalanması için müdürleri talimat verdi.
Adana'da kalaşnikof ele geçirildi
27.10.2017 - 17:19 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da devriye görevi yapan polisler kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. Polis ekipleri dün gece ring halinde devriye görevi yaparken 14022 Sokak girişinde siyah giyimli bir şahıs polisleri görünce kaçmaya başladı. Polis de şahsı kovalamaya başladı. Bu sırada şahıs elindeki siyah poşeti yere atıp kaçmaya devam etti. Zanlı kaçarak izini kaybettirirken polis yaptığı incelemede siyah poşet içinde 1 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait, mermi dolu şarjör ve poşet içinde 6 mermi ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Yıldız, zanlının yakalanması için müdürleri talimat verdi.
Etiketler : Adana,kalaşnikof,uzun namlulu silah,
514839 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514839.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER