Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın Mithi şehrinde yaşayan 9 yaşındaki bir kız, kas hastalığı ile mücadele ediyor. Bu hastalığı yüzünden boynunu 180 derece çevirerek yaşamak zorunda kalan kız, çevresi tarafından dışlanıyor.

DOKTORLAR DA ÇARESİZ KALDI

Babası Allah Jurio ve annesi Jameelan kızlarını alıp doktora götürdü. Ancak doktorlar da nadir rastlanan bu durum karşısında çaresiz kaldı.





"ONA EVDE BAKIYORUZ"

Ailenin en büyük oğlu Mohmad Yaqoob evin bütün masraflarını karşılıyor ve kardeşinin yaşadığı bu hastalık için, "Onu 9 yaşında olduğu için her yere kolaylıkla taşıyoruz. Peki büyüyünce ne yapacağız? Herkes ondan sakınıyor, günahkar olarak düşünüp görmek istemiyor. Durum böyle olunca biz de ona evde bakıyoruz, hatta ona evde eğitim vermek istiyoruz." dedi.