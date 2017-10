Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Develioğlu - Bahçelievler Belediye Başkanı

15 Temmuz’un yazılmayan romanı…



Bahçelievler Belediyesi’nce 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu direniş ruhunu canlı tutmak ve 15 Temmuz gecesi yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek için düzenlenen “Tarihin Şahitleri Yazılıyor” başlıklı Roman Yarışması, basın toplantısıyla duyuruldu. Yayınlanmamış eserlerin katılabileceği yarışma için 30 Nisan 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Türkiye’nin en yüksek para ödüllü roman yarışmasında birinciye 50 bin Türk Lirası ödül verilecek.



YARIŞMA HAZİRAN 2018’DE SONUÇLANACAK



Temmuz 2018’de sonuçlandırılması planlanan 15 Temmuz Roman Yarışması’nın seçici kurulunda gazeteci-yazar Doğan Hızlan, Ahmet Tezcan ve Sibel Eraslan, yazar ve hikayeci Cemal Şakar ile akademisyenler Prof. Dr. Abdullah Uzman, Prof. Dr. Durali Yılmaz ve Bahçelievler Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız yer alıyor. Ödül alan ilk üç romanın Bahçelievler Belediyesi tarafından yayınlanacağı yarışmanın ödül töreninin ise 15 Temmuz haftasında yapılması planlanıyor.



ÖZGÜN VE YAYINLANMAMIŞ ESERLER KATILACAK



Tüm yazarlara açık olan yarışmaya katılım için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmazken, eserlerin 30 Nisan 2018 tarihine kadar Bahçelievler Belediyesi’ne ulaştırılması gerekiyor. Yarışmayla ilgili her türlü bilginin www.15temmuzromani.com adresinde yer alacağı bilgisini veren Bahçelievler Belediyesi, romanın özgün konusunun 15 Temmuz ve darbeler olması gerektiğini duyurdu.



Daha önce bir kısmı veya tamamı yayınlanmış romanların ise yarışmaya başvuramayacağı belirtildi. Yarışmaya katılmayı planlayanların yeni bir eser yazmak için 6 ay kadar süresi olacak. Bu süre içerisinde yazılacak eserler seçici kurul tarafından değerlendirilecek.



TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK PARA ÖDÜLLÜ YARIŞMASI



Genç yazarları teşvik etmek ve Türk edebiyatına yeni yazarlar kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada seçilecek eserlere değişik miktarlarda para ödülü verileceği de açıklandı. Buna göre;



Birincilik ödülü 50.000 TL

İkincilik ödülü 35.000 TL

Üçüncülük ödülü 20.000 TL

Mansiyon ödülü 10.000 TL



İnternet veya sosyal medya hesapları üzerinden de tüm aşamaları duyurulacak 15 Temmuz Roman Yarışmasına katılacak eserlerin yayım hakları da Bahçelievler Belediyesi’nde olacak.



“BİR MİLLETİN DİRENİŞİNİN ÖYKÜSÜ”



Yarışmaya, Türkçe yazan tüm yazarları davet eden Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, “15 Temmuz sadece bir darbe kalkışması değildir. Aynı zamanda bir milletin varlığına yönelmiş ihanet, Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbalini hedef alan cinayet teşebbüsüdür. 15 Temmuz Roman Yarışması adını verdiğimiz bu proje ile bir milletin direnişinin destansı öyküsünü anlatmayı ve bu öyküyü kalıcı hale dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gelecek kuşakların ibret alacakları bu öykülerin somut bir esere dönüşmesi de hiç kuşkusuz romanlar vasıtasıyla gerçekleşecektir. Gelecekte belgesel, film ve animasyon olarak da zenginleştirilebilecek 15 Temmuz dokümantasyonunun bu ilk büyük eseri için tüm Türkiye’i yazmaya çağırıyorum” dedi.



“YAZMAK HER TÜRK YAZARIN BORCU”



Yayınlanmış romanları olan usta yazarları da yarışmaya katılmaya çağıran Develioğlu, “15 Temmuz’un romanını yazmak her Türk yazarına bir borçtur. Yüzyılın ihanetini ve bir milletin kahramanlığını ancak yazı sanatçıları olan romancılar anlatabilir” diye konuştu.



Yarışmada dereceye girecek eserlerin basımını da gerçekleştireceklerini hatırlatan Bahçelievler Belediye Başkanı, “15 Temmuz Roman Yarışması ile Cumhuriyet tarihimizin en kritik olayı hakkında en doğru mesajı vermeyi planlıyoruz. Daha şimdiden başlayan kara propaganda ve algı operasyonlarına karşı yine milletin kendisinin yazacağı romanlarla gelecek kuşakları da koruma altına alacağız.” şeklinde açıklamada bulundu