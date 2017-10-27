Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devam eden restorasyonda, 2010 yılında yanan tarihi binanın çatısıda aslına uygun olarak yenilenirken, temel, çevre, bodrum kat taşıyıcıları ve dış cephesi elden geçirilecek. Tarihi bina şu anda çatı ve dış cephe işlemlerinin yapılması için iskelelerle çevriliyor. 2012 yılından bu yana kapalı olan tarihi Haydarpaşa garı yenilemenin tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.

ÇATI TAMAMEN YANMIŞTI



Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa garı 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısı hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün tarihi Garı’nın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Anıtlar kurulu tarafından da onaylanan proje tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.

HER YERİ ELDEN GEÇİRİLİYOR



109 yıldır ayakta olan tarihi binada öncelikle koruyucu bir çatı yapılacağı, ardından çalışmalar hız verileceği öğrenildi. İnşaası sırasında tahta kazıklar üzerine inşaa edilen, demir konstrüksiyonlarla birbirine kenetlenmiş binanın, zaman içinde ne kadar zarar gördüğünün tespit edilmesi için jeoradarlarla görüntü alınacağı öğrenildi. Ardından temel, çevre, bodrum kat taşıyıcılarının elden geçirileceği, korunacak olan çelik çatı makaslarının temizliği ve dış cephe temizlik ve onarımlarının yapılacağı öğrenildi. Ayrıca binada hasar gören vitray camlarında aslına uygun olarak yenilecek. Restorasyon sırasında binanın iç kısmındaki hizmet birimleri korunarak yenilenecek.Bu amaçla hummalı bir çalışmanın sürdüğü Haydarpaşa garının çevresi ve çatısı iskelerle çevriliyor. Tarihi bina yeniden yenilenmeye hazırlanıyor.

CEPHANELİK OLARAK KULLANILIRKEN HASAR GÖRMÜŞTÜ



Haydarpaşa garı 1908 yılında İstanbul-Bağdat demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşaa edildi. Garın ön tarafına tren ile gelen ticari malzemelerin, yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirmek üzere mendirek inşa edilmişti. Tarihi binada yapılan restorasyon ilk değil.

1.Dünya savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılan binada çıkan yangın sonucu büyük ölçüde hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1979 yılında ise Haydarpaşa Garı önlerinde kaza yaparak yanmaya başlayan ve infilak eden Romen bayraklı Indepententa adlı tankerde yükselen alevlerin ısısıyla binanın vitray camları hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1983 yılında binanın iki kulesininde tamirat yapılmıştı.