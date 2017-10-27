Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün İnegöl Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya giren 3’ü kadın 5 kişi, çantalarındaki sahte altınları bozdurmak istedi. Kuyumcu, altınların sahte olduğunu söyleyince 5 kişi kuyumcudan çıkarak hızla uzaklaştı. Durumlarından şüphelenen kuyumcu, şahısların 01 YL 102 plakalı araca binip uzaklaştıklarını görünce 155’i aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler aracın peşine düştü. Polisin dur ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Polisten kaçamayacaklarını anlayan araçtakiler siyah bir çantayı camdan yol kenarına atarak kaçmaya devam ederken kaldırıma çarptı. Lastiği patlayan araçtakiler yaya olarak kaçmaya çalışırken, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan araç sürücüsü 35 yaşındaki Nurullah Ü. ile araçta bulunan 30 yaşındaki Reşat I., 35 yaşındaki Medine Ü., 26 yaşındaki Nasiha I. ve 54 yaşındaki Fikriye I. gözaltına alınırken, yola atılan çantada büyük bir kısmı sahte olan 380 adet küçük altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3´ü kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi. şahıslardan Nurullah Ü., Medine Ü. ve Reşat I. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.I. ve N.I. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.