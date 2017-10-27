Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kiraz’ın yaptığı açıklamada, “150 öğrenci kapasiteli İsmailli Ortaokulunda İş-Kur aracılığı ile hizmetli olarak atanmasına Türk-Eğitim İzmir Temsilciliğinin tepki göstermesi üzerine İş-Kur tarafından işçi alımları için başvuru yapanlardan sabıka kaydı istendi. Bu kayıtlarda adı geçen M. Ç.’nin sabıkasın temiz olduğu, ayrıca şahıs hakkında İş-Kur tarafından yaptırılan Genel Bilgi Taramasından (GBT) herhangi bir suçu olmadığı ve söz konusu okulun kırsal kesimde olduğu ve hizmetli görevi için başka bir müracaat olmaması üzerine işe alınmıştır” ifadesi kullanıldı. Açıklamanın devamında “Ayrıca haberde adı geçen M.Ç.’den dayak yediği belirtilen okul müdürünün şu anda İsmailli Ortaokulunda görevli olmadığı ve eski okul müdürüne şiddet uygulayan kişinin de M.Ç. olmadığı” kaydedildi. M.Ç. hakkındaki haberin basında çıkmasının ardından 28.10.2017 tarihinde iş akdinin sona erdirildiği kaydedildi.

“Komşum verdi, çiçek tohumu diye ektim ne olduğunu bilmiyordum”

İşine son verilen hizmetli M.Ç. kendisinin mağdur olduğunu savunarak olayı şöyle anlattı: “2013 yılında komşum Ö. A. bana çiçek tohumu diye 4 adet tohum verdi. Ben de bahçeme ektim ama ne olduğunu bilmiyordum. Ektiğim tohumlar çıkınca suladım ve sonrasında Ö.A.’nın evine jandarma yaptığı baskında evinde Hint keneviri bulununca akabinde benim evime de geldiklerinde 4 kök Hint keneviri bulmuştu. Ben de mahkemede bunları çiçek olarak ekmiştim ve hiçbir şekilde uyuşturucu maddesi kullanmadığımı belirttim. Fakat mahkeme tarafıma bir yıl hapis cezası verip hükmümün açıklamasını geriye bırakarak 5 yıl boyunca suç işlememem durumunda cezamın af olmasına karar verdi. Bu yıl işe başladıktan sonra eski okul müdürümüz E.S.’nin köyümüz okulunda görevliyken benim akrabalarımla yaptığı tartışma nedeni ile benim işsiz kalmam için bağlı bulunduğu Türk-Eğitim Sendikasını da kullanarak beni cezalandırmak istediğini düşünüyorum. Benim temiz bir insan olduğumu gerek köylülerim gerekse Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri bilir. Bu olay dışında hiçbir şekilde emniyet, jandarma ve mahkemeye çıkmışlığım yoktur .“