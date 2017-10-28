Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay 21.30 sıralarında meydana geldi. Topçu köyünde tandır fırınında yufka ekmek yapan kadınlar söndü düşüncesi ile tandırlıktan ayrıldılar. Kadınların ayrılmasının ardından yeniden alev alan tandırlıkta çıkan yangın büyüyerek bitişiğindeki Ahmet Kızılay, Seyfi Karataş ve İbrahim Karataş’ın evlerine sıçradı. Yangında 3 ev, tandırlık ve kömürlük kullanılamaz hale geldi. Yangına Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri güçlükle müdahale ederken bazı vatandaşların da bahçe hortumuyla yangına müdahale ettikleri görüldü.

Kadınların yufka ekmek yaptıktan kısa bir süre sonra yangının çıktığını anlatan köy sakinleri, yangının büyüyerek 3 eve sıçradığını ve evlerin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Kadınların yufka ekmek yaptığı bir tandırlıkta yangının çıktığını söyleyen Köy Muhtarı İrfan Varol ise “Kadınlar tandırı iyi söndüremeyince yangın büyüyerek 3 eve sıçradı ve evler kullanılamaz hale geldi” dedi.

21.30’da başlayan yangın uzun uğraşlar sonunda söndürülürken yangında can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.