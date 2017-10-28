Sürücüsü belirlenemeyen plakasız motosiklet Sinop-Samsun karayolu Çiftlik köyü mevkisinde devrildi. Kazada, motosiklette bulunan Tolunay A. (17) ve arkadaşı Fuat K. (16) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tolunay A. kurtarılamadı. Fuat K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.