Sürücüsü belirlenemeyen plakasız motosiklet Sinop-Samsun karayolu Çiftlik köyü mevkisinde devrildi. Kazada, motosiklette bulunan Tolunay A. (17) ve arkadaşı Fuat K. (16) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tolunay A. kurtarılamadı. Fuat K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sinop'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
28.10.2017 - 02:28 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 02:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'ta motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Etiketler : sinop,sinop kaza,trafik kazası,
514929 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514929.aspx
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