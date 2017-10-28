Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrenci, veli ve servis şoförlerini ilgilendiren Okul Servis Araçları Yönetmeliği, önceki gün kamuoyuna duyurulurken; servis aracı işletmeleri odaları, yönetmelikte bazı maddelerin tekrar görüşülmesini istedi. Sensör, araç takip sistemi, kamera takılması ve cam filmlerinin kaldırılması gibi birçok yeni uygulamanın önümüzdeki yıl kısım kısım hayata geçirilmesi beklenirken; servis esnafı ise yeni yönetmeliğin araç sahiplerini maddi yönden zorlayacağını söyledi. Yeni yönetmeliği değerlendiren İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk “Koltuk sensörünün piyasada şu anda bir uygulaması yok. Böyle bir sensörün takılması demek yaklaşık 1 milyon koltuğa sensör takılacak demek” dedi. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkan Vekili İlyas Aktürk ise “Araç tadilatlarıyla ilgili geçişlerde esnafımız bir mağduriyet yaşayacak. Bu külfet servisçileri olduğu kadar veliyi de etkileyecek. Servis ücretlerine bir yansıması olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Damla Peker ANKARA