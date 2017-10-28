Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar, Çengelköy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kıvılcımları farkeden çevre sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da polis ekipleriyle birlikte megafonla evlerinde uyuyan sakinleri uyandırdı. Binada kalan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Alevler yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında maddi hasar oluştu.