Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda özel harekat timleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak söz konusu evlere girdi. Zanlıların evleri didik didik aranırken, ruhsatsız 1 tane av tüfeği ona ait 86 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

PKK/KCK terör örgütü adına korsan gösteri eylemlerine katılan, korsan gösteri eylemlerinde elde edilen malzemelerde parmak izi tespit edilen, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan yaşı küçük 3 kişi toplam 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıptaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.